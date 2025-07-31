Kardeşi bile illallah etti!

Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da 'Dur' ihtarına uymadı. Arabasını polis ekiplerinin üstüne sürüp Bodrum'u karıştırdı.



Çıtak'a ilk tepki kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi. Ünlü şarkıcı Çıtak'ı eleştiren bir gönderiyi beğenip tavrını gösterdi. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli de Instagram hesabından imalı bir paylaşım yaparak kafaları karıştırdı. Şefkatli'nin paylaştığı gönderisinde, "Yanlışı alkışlıyorsan, fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan, aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan, ahlakın yoktur. Anonim'' sözleri yer alıyordu. Şefkatli'nin yayımladığı bu hikayeyi kime yazdığı belli olmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Dilan'a laf çarpıyor" ve "Dilan'a gönderme yapıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.



İdo ile eşi Yasemin, Dilan'ın üstünü çizdi. Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.