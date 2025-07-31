Jennifer Lopez’in özel menüsü

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Kulis menüsü için hazırlıklar başladı. Los Angeles'taki dünyaca ünlü iki restoranın menüsünden ilham alındı. JLo'nun sıkça tercih ettiği yemekler arasında kemikli Rib-Eye Steak ve orta-kıvamda pişmiş kırmızı et öne çıktı. Bu lezzetlerin trüflü patates püresi, tatlı patates, sote mantar ve farklı soslarla (Roquefort, dijon, merlot tereyağı) servis edileceği vurgulandı.



"ŞEFİN SÜRPRİZİ"...

JLo için Uzak Doğu esintileri de unutulmadı. Kara misolu morina balığı, baharatlı ton balıklı çıtır pirinçler, jalapenolu yellow tail sashimi ve tempura karidesler de menüye yazıldı. Tatlının ise "Şefin Sürprizi" olduğu açıklandı. Sahne öncesi dengeli beslenmeye özen gösteren Lopez'in bu hassasiyeti de unutulmadı. Yeşil fasulye eşliğinde fırınlanmış tavuk, arugula ve salatalık bazlı yeşil salatalar, edamame ve beyaz pirinç gibi seçenekler Lopez'in kulis menüsü listesinde yerini aldı.

56 yaşındaki dünya starı, 5 Ağustos'ta İstanbul'u sallayacak.