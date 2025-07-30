Kaptan çok yakışıklı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum'a gitti. Özel sipariş teknesi Mazu 52 ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Ege koylarını gezeceği öğrenilen yakışıklı oyuncu, teknesinin direksiyonuna kendi geçti. Hünerlerini sergileyen başarılı oyuncu, yeni teknesinin her şeyiyle yakından ilgilendi. Teknenin üzerinde tişörtünü çıkartıp dolaşan oyuncunun, fit hali dikkat çekti. Oyuncunun lüks teknesinin fiyatı 1.5 milyon Euro 70 milyon tl civarında olduğu iddia edildi.



Ünlü oyuncu ekrandaki yeteneğini denize de taşıdı. Teknenin dümenine kendisi geçti.