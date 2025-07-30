Afra Saraçoğlu servete doymuyor

Ünlü oyunu Afra Saraçoğlu, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Rol aldığı dizinin bitmesiyle uzun bir tatile çıktı. Tatilden döner dönmez de reklam çekimlerine başladı. Dünyaca ünlü Fransız markası için objektiflerin karşısına geçti. Parmaklarına taktığı yüzüklerin toplam değeri 6 milyon 120 bin liraydı. Saraçoğlu'nun pozları hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki hayranları tarafından büyük beğeni aldı. Saraçoğlu sadece takı değil yine ünlü bir Fransız kozmetik markasıyla da anlaştı. Markanın makyaj ürünleri ile çekim yaptı



27 yaşındaki Afra Saraçoğlu, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.