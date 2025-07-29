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Polisin "dur" ihtarına uymayan Dilan Çıtak mukavemetten yargılanacak

Bodrum’da trafik denetimi sırasında polisin “dur” ihtarına uymayan ve aracını polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şarkıcı Dilan Çıtak, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Temmuz 2025
Polisin dur ihtarına uymayan Dilan Çıtak mukavemetten yargılanacak

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da trafikte yaşanan bir olay nedeniyle gözaltına alındı. Emniyet şeridini ihlal ettiği ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Çıtak, geceyi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Olay, önceki gün Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Dilan Çıtak emniyet şeridinden ilerlerken bir polis memurunun üzerine aracını sürdü. Dur ihtarına uymayan Çıtak, kısa süreli kovalamacanın ardından güvenlik güçleri tarafından durdurularak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde eşi, yakınları ve avukatı Feyza Altun eşliğinde Bodrum Adliyesi'ne getirilen Çıtak, hakim karşısına çıktı. Çıtak ifadesinde olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu. Mahkeme, sanatçının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Çıtak'ın avukatı Feyza Altun, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Müvekkilim bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olmuştur. Olayla ilgili hukuki süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, kamuoyunda da tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar, trafikte herkesin eşit sorumluluğa sahip olduğunu vurgularken, bazıları da olayın detaylarının netleşmesi gerektiğini belirtti.

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