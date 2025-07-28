Burcu Özberk takipçi satın aldığını kendi ağzıyla ortaya çıkardı!

Oyuncu Burcu Özberk, uzun süredir hiçbir projede yer almadı! Sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ise gündemi salladı.

Özberk, takipçilerine bir soru yöneltti. "Instagram kafasına göre birilerini takip etmemizi sağlıyor mu ya? Ara ara takip ettiğim kişileri kontrol ederim tanımadığım hesaplar oluyor" ifadelerini kullandı.

İşte bu itiraf gibi soru, ünlü oyuncunun takipçi oyununu da gözler önüne çıkardı.

Ünlü oyuncu farkında olmadan takipçi satın aldığını kendi ağzıyla ortaya çıkardı. Çünkü Instagram'da satın alınan takipçiler, satın alan kişi tarafından takibe alınıyor.