Bodrum’da sanat ve lüks buluşması: Maxx Art Galeri kapılarını açtı

Bu yaz Bodrum, çağdaş sanatı lüks tatil deneyimiyle buluşturan benzersiz bir projeye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin önde gelen beş sanat galerisinin güçlerini birleştirmesi ile hayata geçen Maxx Art Galeri, Maxx Royal Bodrum içinde sanatseverlerle buluştu. EArt Gallery; PG Art Gallery, Merkür Gallery, One Arc Gallery ve Galerist, koleksiyonlarındaki en özel eserleri seçerek Maxx Art Galeri çatısı altında bir araya getirdi. Farklı disiplinlerden eserlerin sergilendiği bu özgün oluşum; resim, heykel ve yerleştirme gibi sanatın birçok alanını bir arada sunarak ziyaretçilere zengin bir görsel deneyim yaşatıyor.

Sanatseverleri buluşturan davete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da katıldı.