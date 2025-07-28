Bilet fiyatları 18 bin TL’ye kadar çıkıyor! Türkiye’de Jennifer Lopez rüzgarı: Ekonomiye 500 milyon TL katkısı olacak

Bu yaz İstanbul sadece sıcağıyla değil, yıldızlarıyla da yanıyor. Ancak 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak olan Jennifer Lopez konseri, sıradan bir yaz eğlencesinin çok ötesinde bir anlam taşıyor.

TemaCC iş birliğiyle düzenlenecek bu dev organizasyon, Türkiye'nin sadece kültürel sahnesini değil, aynı zamanda ekonomisini ve turizmini de canlandıracak.