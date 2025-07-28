PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bilet fiyatları 18 bin TL'ye kadar çıkıyor! Türkiye'de Jennifer Lopez rüzgarı: Ekonomiye 500 milyon TL katkısı olacak

Jennifer Lopez rüzgarı piyasayı hareketlendirecek. Biletler 1500 TL'den başlayıp, 18.000 TL'ye kadar çıkan fiyatlarla satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun talep gördü. Yani anlayacağınız ortalama 500 milyon TL gibi bir turizm ekonomisi yaratıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Temmuz 2025
Bilet fiyatları 18 bin TL’ye kadar çıkıyor! Türkiye’de Jennifer Lopez rüzgarı: Ekonomiye 500 milyon TL katkısı olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu yaz İstanbul sadece sıcağıyla değil, yıldızlarıyla da yanıyor. Ancak 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak olan Jennifer Lopez konseri, sıradan bir yaz eğlencesinin çok ötesinde bir anlam taşıyor.

TemaCC iş birliğiyle düzenlenecek bu dev organizasyon, Türkiye'nin sadece kültürel sahnesini değil, aynı zamanda ekonomisini ve turizmini de canlandıracak.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verdi. (DHA)Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verdi. (DHA)

Dünyaca ünlü bir yıldızın sahnesini taşımak öyle kolay değil. Lopez'in sahnesini büyütmek için özel bir kargo uçağı bile ayarlandı. Sadece bu detay bile konserin büyüklüğünü anlatmaya yetiyor. Sahne arkası ekibi, dansçılar, teknik personel, güvenlik görevlileri, basın mensupları ve daha birçok alandan yaklaşık 2000 kişi bu konser için görev başında olacak.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verdi. (DHA)Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verdi. (DHA)

Ekonomik çarpan etkisi düşündüğümüzde, bu organizasyonun yarattığı istihdam da hafife alınacak gibi değil. Jennifer Lopez'in İstanbul konseri yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ve Orta Asya'da da büyük ses getirdi. Azerbaycan, Arnavutluk, Sırbistan, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkeden binlerce kişi bu konser için bilet aldı. Yaklaşık 7-8 bin yabancı misafirin bu organizasyonla İstanbul'a akın etmesi bekleniyor. Bu da otellerden restoranlara, ulaşım hizmetlerinden hediyelik eşya sektörüne kadar birçok alanda ciddi bir ekonomik katkı anlamına geliyor.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verdi. (DHA)Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verdi. (DHA)

Organizasyona olan ilgi sadece yurt dışından gelenlerle sınırlı değil. Konser için hazırlanan locaların neredeyse tamamı satıldı.
Biletler 1500 TL'den başlayıp, 18.000 TL'ye kadar çıkan fiyatlarla satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun talep gördü. Yani anlayacağınız ortalama 500 milyon TL gibi bir turizm ekonomisi yaratıyor.
Jennifer Lopez'in İstanbul konseri parlıyor. Ve bu parıltı, sadece müziği değil, ekonomiyi, istihdamı ve turizmi de aydınlatıyor...

Tuba Ünsal. (Takvim.com.tr arşiv)Tuba Ünsal. (Takvim.com.tr arşiv)


CENNET KOY'DA 80 MİLYONLUK HAYAT
Tuba Ünsal, sadece oyunculuğu ya da sahnedeki duruşuyla değil, aynı zamanda yaşam tarzı ve seçimleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir dönem magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, Bodrum Yalıkavak'taki evini satarak rotasını Türkiye'nin en lüks konut bölgelerinden biri olan Cennet Koy'a çevirdi. Türkbükü'nün hemen yanında bulunan Cennet Koyu'nda Bodrum'un en prestijli ve pahalı sitelerinden birinde yer alan 2+1 bir daireyi 80 milyon TL gibi rakama satın almış Tuba Ünsal...

"Tuba Ünsal, kızı ve oğluyla birlikte artık Bodrum'daki lüks evinde kalacak. Komşuları arasında ise iş insanları ve sanatçılar da var."

Can Yaman. (Takvim.com.tr arşiv)Can Yaman. (Takvim.com.tr arşiv)

"CAN"LI GÜNDEM
Can Yaman, İtalya'da başrol oynadığı projeler, reklam anlaşmaları ve Avrupa genelinde edindiği hayran kitlesiyle artık küresel bir marka haline geliyor. Son günlerde konuşulanlara göre "El Turco"ya yurtdışından büyük bir film/dizi şirketi talip olmuş. Şimdilik bir anlaşma sağlanmamış. Projeye dair bugüne kadar sessiz kalınmış olması, bu gelişmeyle birlikte farklı bir boyut kazanacak gibi duruyor...

"Can Yaman, hem özel hayatı hem de yer aldığı projelerle İtalyan medyasının gündeminden düşmüyor!"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya’ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...