Bilet fiyatları 18 bin TL’ye kadar çıkıyor! Türkiye’de Jennifer Lopez rüzgarı: Ekonomiye 500 milyon TL katkısı olacak

Tuba Ünsal. (Takvim.com.tr arşiv)
CENNET KOY'DA 80 MİLYONLUK HAYAT
Tuba Ünsal, sadece oyunculuğu ya da sahnedeki duruşuyla değil, aynı zamanda yaşam tarzı ve seçimleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir dönem magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, Bodrum Yalıkavak'taki evini satarak rotasını Türkiye'nin en lüks konut bölgelerinden biri olan Cennet Koy'a çevirdi. Türkbükü'nün hemen yanında bulunan Cennet Koyu'nda Bodrum'un en prestijli ve pahalı sitelerinden birinde yer alan 2+1 bir daireyi 80 milyon TL gibi rakama satın almış Tuba Ünsal...
"Tuba Ünsal, kızı ve oğluyla birlikte artık Bodrum'daki lüks evinde kalacak. Komşuları arasında ise iş insanları ve sanatçılar da var."
Can Yaman. (Takvim.com.tr arşiv)
"CAN"LI GÜNDEM
Can Yaman, İtalya'da başrol oynadığı projeler, reklam anlaşmaları ve Avrupa genelinde edindiği hayran kitlesiyle artık küresel bir marka haline geliyor. Son günlerde konuşulanlara göre "El Turco"ya yurtdışından büyük bir film/dizi şirketi talip olmuş. Şimdilik bir anlaşma sağlanmamış. Projeye dair bugüne kadar sessiz kalınmış olması, bu gelişmeyle birlikte farklı bir boyut kazanacak gibi duruyor...
"Can Yaman, hem özel hayatı hem de yer aldığı projelerle İtalyan medyasının gündeminden düşmüyor!"