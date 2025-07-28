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110 milyon TL'lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı

Güzide Duran, Adnan Aksoy’dan boşanmadan Fikret Orman’la birlikte olmaya başladı. Eşi 110 milyon TL’lik zina davası açtı. Ama Duran bunu umursamadı. Orman'la Yunan Adalarına doğru demir aldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Temmuz 2025
110 milyon TL’lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı

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Manken Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te iş insanı Adnan Aksoy ile hayatını birleştirdi. 2 çocukları dünyaya geldi.

110 milyon TL'lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı. (Takvim.com.tr arşiv)110 milyon TL'lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı. (Takvim.com.tr arşiv)

Ancak çiftin mutluluğu yarım kaldı. İkili boşanmaya karar verdi. İddiaya göre bunun arka planında ihanet iddiaları vardı. İşte bunlar sürerken Duran Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile flört etmeye başladı!

110 milyon TL'lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı. (Takvim.com.tr arşiv)110 milyon TL'lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı. (Takvim.com.tr arşiv)

İkili el ele objektiflere poz verirken boşanma aşamasındaki Duran'ın ilişkisi gündemi salladı. Adnan Aksoy, Duran'a, "Zina Davası" açtı. 10 Milyon TL maddi, 100 Milyon TL manevi tazminat talep etti. Güzide Duran ise İtalya'nın başkenti Roma'da olan 2 çocuğunu görmek istedi.

110 milyon TL'lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı. (Takvim.com.tr arşiv)110 milyon TL'lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı. (Takvim.com.tr arşiv)

Roma'ya gitti. Ancak Aksoy izin vermedi. Ve Roma'dan döner dönmez soluğu sevgilisi Fikret Orman'ın lüks teknesinde aldı. İkili Orman'ın milyonlarca TL'lik yatıyla Yunan adalarına doğru yola çıktı. Paros açıklarına demir attı.

Duran, sevgilisinin yakında bol bol poz verdi. Sosyal medya hesabından servis etti. Bu arada ürün tanıtımı yapmayı da ihmal etmedi!

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