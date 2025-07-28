110 milyon TL'lik zina davasını umursamadı! Güzide Duran sevgilisiyle Yunan adalarına doğru demir aldı. (Takvim.com.tr arşiv)



Roma'ya gitti. Ancak Aksoy izin vermedi. Ve Roma'dan döner dönmez soluğu sevgilisi Fikret Orman'ın lüks teknesinde aldı. İkili Orman'ın milyonlarca TL'lik yatıyla Yunan adalarına doğru yola çıktı. Paros açıklarına demir attı.

Duran, sevgilisinin yakında bol bol poz verdi. Sosyal medya hesabından servis etti. Bu arada ürün tanıtımı yapmayı da ihmal etmedi!