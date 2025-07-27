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Sinan Akçıl dikiş tutturamıyor! Ece Erken ile ayrıldılar

Sinan Akçıl ile ilişkisi kısa süren Ece Erken, ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı. Erken, “Hep işle anılmak istiyorum” diyerek Akçıl’ın adını duymak istemedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Temmuz 2025
Sinan Akçıl dikiş tutturamıyor! Ece Erken ile ayrıldılar

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El ele görüntülenerek gündeme oturan Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın sürpriz yakınlaşması, beklenenden kısa sürdü. İlişkileri daha yeni ortaya çıkmışken, ikili yollarını ayırma kararı aldı. Gündemi meşgul eden birlikteliğin bu kadar kısa sürmesi ise sosyal medyada, "hızlı başlayıp hızlı bitti" yorumlarına neden oldu. Erken, geçtiğimiz akşam objektiflere yansıdı. Basın mensuplarından hızlı adımlarla kaçan Ece Erken, sessiz kalmayı tercih etti.

Sinan Akçıl (Takvim.com.tr)Sinan Akçıl (Takvim.com.tr)

ADINI DUYMAK İSTEMEDİ
Gazetecilerin, "Sinan Bey'le de ilişki çok kısa sürdü. Bu konu hakkında bir açıklama yapmadınız ama çok merak edildi" sözleri üzerine Erken, "Beni işle görmek istiyorlar. Sen biliyorsun. Hep işle gündeme geleyim. Allah'a şükür, çok güzel gidiyor her şey" diyerek Sinan Akçıl, konusunda konuşmak istemedi.

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