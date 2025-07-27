Sinan Akçıl dikiş tutturamıyor! Ece Erken ile ayrıldılar

El ele görüntülenerek gündeme oturan Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın sürpriz yakınlaşması, beklenenden kısa sürdü. İlişkileri daha yeni ortaya çıkmışken, ikili yollarını ayırma kararı aldı. Gündemi meşgul eden birlikteliğin bu kadar kısa sürmesi ise sosyal medyada, "hızlı başlayıp hızlı bitti" yorumlarına neden oldu. Erken, geçtiğimiz akşam objektiflere yansıdı. Basın mensuplarından hızlı adımlarla kaçan Ece Erken, sessiz kalmayı tercih etti.



Sinan Akçıl (Takvim.com.tr)



ADINI DUYMAK İSTEMEDİ

Gazetecilerin, "Sinan Bey'le de ilişki çok kısa sürdü. Bu konu hakkında bir açıklama yapmadınız ama çok merak edildi" sözleri üzerine Erken, "Beni işle görmek istiyorlar. Sen biliyorsun. Hep işle gündeme geleyim. Allah'a şükür, çok güzel gidiyor her şey" diyerek Sinan Akçıl, konusunda konuşmak istemedi.