Gözde Kansu İspanya’yı salladı

Gözde Kansu, İspanya'da yayımlanan Semana Revista dergisine verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar İspanya'da yayımlanan dördüncü dizisiyle uluslararası hayran kitlesini genişleten başarılı oyuncu, samimi açıklamalarıyla da gönülleri bir kez daha fethetti.



İspanya'ya olan hayranlığını dile getiren Kansu, bu ülkedeki ilgiden mutlu olduğunu söyleyerek, "Duyguları bizim gibi yaşayan bir izleyiciyle bağ kurmak harika. Akdeniz'in o sıcak kalpli insanlarından gelen mesajlar beni çok mutlu ediyor" dedi.

İspanya'da daha önce Madrid ve Barcelona'ya gittiğini söyleyen Gözde Kansu, deniz ürünlü paella ve tapaslara bayıldığını dile getirdi.



TÜRKÇE'YE BENZİYOR!

Kansu, sosyal medyada en çok mesaj aldığı ülkenin İspanya olduğunu belirterek, "İspanyolca bilmiyorum ama birçok kelime Türkçeye benzediği için şanslıyım. Karakterimin güçlenmesini, daha fazla ses çıkarmasını istiyorlar. Bu çok kıymetli" ifadelerini kullandı.