Ünlü isimler Alperen’in doğum gününde buluştu

Avatar lakaplı dövüşçü Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, önceki gece Bebek'te bir mekana girerken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden çift, "Alperen'in doğum gününe geldik. Hep birlikte kutlayacağız'' dedi. Oyuncu Burak Yörük ve sevgilisi Tuana Yılmaz da doğum günü için oradaydı. Soruları yanıtlayan çift, "Alper yakın arkadaşımız. Bu mutlu gününde yanındayız'' diyerek mekana giriş yaptı.

Atakan Arslan, geçtiğimiz günlerde ringlere geri döndüğünü açıklamıştı.



Burak Yörük ve sevgilisi (Takvim.com.tr)

Ünlü çift, objektiflere böyle poz verdi.