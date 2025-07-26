Sanat Yunan adalarında canlanıyor

Dünyanın en önemli sanat galerileri, Bodrum'a gelip sergi açarken biz de Yunan adalarında sanatta söz sahibi olmaya başladık. Burcu Fikretoğlu ve Gizem Naz Kudunoğlu'nun kurduğu İstanbullu sanat galerisi Perasma, bu yıl Leros adasında üçüncü sergisini açtı. Türk ve yabancı sanatçıları bir araya getiren sergi büyük ilgi görüyor.



Doğuş Grubu'nun Ara Güler ile birlikte kurduğu Ara Güler Müzesi de Rodos'ta sergi açtı. Büyük ustanın Anadolu'da çektiği fotoğrafları bir araya getiren 'Ara Güler'in Renkli Anadolu'su' adlı sergi, 30 Ağustos'a kadar devam edecek.