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Lüks markaların gözdesi Bodrum!

Dünyanın en ünlü saat markalarından biri 150. yılını Bodrum’da kutladı. Sosyete, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davette eğlence ise Türk asıllı dünyaca ünlü DJ Carlita emanet edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Temmuz 2025
Lüks markaların gözdesi Bodrum!

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Lüks global markaların akın ettiği, moda devlerinin mağaza açtığı ve ünlü yıldızların tatile geldiği Bodrum, dünyada ilgi odağı olmuş durumda. O kadar ki, dünya lüks saat sektörünün zirvesindeki üçlüden biri olan marka, 150. yılını Bodrum'da kutladı. 1875 yılında iki İsviçreli saat ustasının kurduğu, geçen yıl 51 bin saat satarak 3 milyar dolar gelir elde eden Audemars Piguet, Bodrum'da 150. yıl daveti verdi.

Scorpios Bodrum'daki davete, Berrak Tüzünataç, Tuba Ünsal, Dila Tarkan Doğruer, Maya Portakal Bitargil, Volkan Demirel, Cem Bölükbaşı gibi sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr)Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr)

Berrak Tüzünataç, ev sahibi markanın saatiyle davete katıldı.

Davette benim en çok dikkatimi çeken, gelenlerin çoğunun kolunda o markanın saati olmasıydı. Özellikle oyuncuların kolunda, en ucuzu 50 bin Euro'dan satılan saatleri görünce şaşırdım. Demek ki oyuncularımız iyi para kazanıyor. Hepsi bir yana, böyle lüksün zirvesinde yer alan bir markanın, 150. yılını Bodrum'da kutlaması, Bodrum'un ve tabii ki Türkiye'nin nerelere geldiğini de gösteriyor.

Dila Tarkan Doğruer (Takvim.com.tr)Dila Tarkan Doğruer (Takvim.com.tr)

Sosyeteden Dila Tarkan Doğruer'in kolunda da ev sahibi markanın bir saati vardı.

Yelda Tiftik ve Hakan Tiftik (Takvim.com.tr)Yelda Tiftik ve Hakan Tiftik (Takvim.com.tr)


MÜZİKLER TÜRK ASILLI DJ'DEN
Markanın, Bodrum'daki daveti için seçtiği DJ anlamlıydı! Setin başında dünyaca ünlü DJ Carlita vardı. Gerçek adı Carla Frayman olan DJ Carlita aslında bize yabancı değil. Türk asıllı olan ve İstanbul'da doğan Carlita, farklı kültürleri harmanladığı müziğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda prodüktör olan Carlita, DJ dünyasında önemli bir yere sahip.

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