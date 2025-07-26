Konser turizmi patladı | Justin Timberlake İstanbul’da sahne alacak!

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake'in 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda vereceği konser, yalnızca müzikseverleri değil turizm sektörünü de harekete geçirdi. Organizasyon yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, konser biletlerine yalnızca Türkiye'den değil; Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinden de yoğun ilgi var. Konser öncesi otel ve restoran rezervasyonunda patlama yaşanırken, biletlerin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.



ÜNLÜLER AKIN EDECEK...

Konser gecesi İstanbul'un yıldız haritası gibi parlayacağı konuşuluyor. Türkiye'nin en popüler oyuncu ve müzisyenlerinin Timberlake'i izlemek için stadyumda olacağı kulislerde şimdiden konuşuluyor. Kenan Doğulu ve Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra, Ozan Çolakoğlu, Hadise, Merve Özbey, Bengü, Berkay gibi isimlerin de konseri yerinden takip edeceği öğrenildi. Konser sonrası Justin'ın boğazda bir yalıda after partiye katılacağı da söyleniyor. Yılın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, İstanbul'a unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

KULİS İSTEKLERİ

Sahne şovları ve repertuvarıyla unutulmaz bir geceye imza atması beklenen Timberlake, performansı kadar kulis talepleriyle de dikkat çekti. Ünlü yıldız; karpuz dilimleri, mango, ananas, muz, elma, çekirdeksiz üzüm, buzlu badem ve Antep fıstığı gibi taze ve doğal atıştırmalıklar istedi. Kulis ortamının ise tam 22 derece olmasını şart koştu.