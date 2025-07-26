Arda Turan’ın röportaj tavrı sosyal medyada gündem oldu!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın ardından bir kez daha Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'yla röportaj verdi. Turan, röportaj sırasında muhabirle göz teması kurmaktan kaçındı. Bu durum sosyal medyada dikkat çekti ve Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a bağlanarak esprili yorumlara neden oldu.



ASLIHAN FARKI

Turan'ın 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile göz teması kurmadan demeç vermesi, kısa süre içerisinde çokça paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Turan'ın bu davranışını eşi Aslıhan Doğan'a bağlayarak, "Aslıhan'dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

MESAJ YAĞIYOR

Türkıye'de olan popülerliği hakkında Fanatik'e konuşan Bondar, "Türkiye'de bu kadar popüler olduğumu bilmiyordum. Çok fazla meslektaşım bunu bana söyledi. Instagramdan çok fazla mesaj alıyorum" dedi.



Arda Turan ve Ukraynalı gazeteci daha sık sık bir araya gelecek.

Aslıhan Doğan Turan'a bu durum karşısında binlerce mesaj atıldı.