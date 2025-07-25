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Artık Simge yok Merve var!

DJ Erdem Kınay, "Simge'yi ben keşfettim ama sonra yollarımız ayrıldı" sözlerine açıklık getirdi: "Belki de o kırılma noktası olmasaydı ne Simge bugünkü Simge olurdu ne de Merve Özbey yıldızlaşırdı" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Temmuz 2025
Artık Simge yok Merve var!

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DJ Erdem Kınay, "Simge'yi de ben keşfettim. Sonra bana kazık attı gitti" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak DJ Kınay, bir eğlence mekanında görüntülenerek söylemiş olduğu sözlere açıklık getirdi. Kınay, "Simge gençti. Serdar Ortaç'ın vokalistiydi. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti, 'Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diyerek heyecanlıydı. Güzel albüm yaptık. Sonrasında o dönemde istemediğimiz şeyler yaşandı" dedi.

SAMİMİ SÖZLER
Kınay, 'Pişmanlık var mı?' sorusuna ise şu şekilde cevap verdi, "Her şeyde hayır vardır diye düşünüyorum. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın; Simge Sağın olmayacaktı, belki daha iyi olacaktı. Madem Simge olmuyor dedim Merve Özbey'i patlattım. Simge ile olumsuzluk dinleyiciye Merve Özbey yarattı."


Simge, "Aşkın Olayım" şarkısı ile ününe ün kattı.

Kınay ve Sağın, uzun süredir konuşmuyor.

Özbey, son dönemlerde popülerliğini giderek artırdı.

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