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Yıldız Tilbe’den sevenlerini endişelendiren tansiyon açıklaması: “Doktor mikrofon bile tutma dedi”

Çeşme’de sahne alan Yıldız Tilbe, tansiyonundaki ani yükseliş ve kaslarında yaşanan kısalma nedeniyle doktorunun uyarılarını paylaştı. 59 yaşındaki sanatçı, sahneden sahneye hareket etmenin kaslarını etkilediğini ve doktorunun pilates ve yoga yapmasını önerdiğini açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Temmuz 2025
Yıldız Tilbe’den sevenlerini endişelendiren tansiyon açıklaması: Doktor mikrofon bile tutma dedi

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Geçtiğimiz gün Çeşme'de sahne alan Yıldız Tilbe, yaptığı açıklama ile sevenlerini korkuttu. Tilbe, "Bir hafta önce tansiyonum yükseldi. Hayatım boyunca 4'e 8'di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum o yüzden. Çocukluğumdan beri hep düşüktü tansiyonum. Sonra birden 14 oluverdi anlamadım, sonra 17 oldu. Doktor geldi. Bana bazı tavsiyelerde bulundu.''

"KASLARIM KISALIYOR''
Yaşı gereği kaslarının kısaldığını belirten Tilbe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pilates yapacakmışım ya da yoga. Çünkü sahneden sahneye hareket ettiğim için kaslarım kısalıyormuş. Artık 59 oldum, insanın kasları kısalıyormuş yaş ilerleyince. Şok içinde öğrendim. Çok mutluyum Allah'a şükürler olsun. Doktorum 'Mikrofon bile tutma' dedi.''

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