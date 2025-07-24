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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dansçı kızların kapıdan çevrilmesine kayıtsız kalmadı

Burcu Binici, 'Anadolu Ateşi' döneminde yaşadıkları zor anları anlattı. Ünlülerin uğrak mekânına yaşları ve alkol tüketmedikleri için alınmadıklarını söyleyen Binici, Kenan İmirzalıoğlu’nun müdahalesiyle bir yıl boyunca gazoz içerek mekânda kalabildiklerini açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Temmuz 2025
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dansçı kızların kapıdan çevrilmesine kayıtsız kalmadı

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Burcu Binici, katıldığı bir programda 'Anadolu Ateşi'nde dans ettiği dönemde dansçı arkadaşlarıyla birlikte ünlülerin uğrak yeri olan bir mekâna girmek istediklerini ancak içeri alınmadıklarını belirtti. Binici; "Bizi o mekana almıyorlardı. Hem yaşımızdan dolayı hem de alkol tüketmediğimiz için kapıdan çeviriyorlardı." diyerek, yaşadıklarını dile getirdi. Binici'nin anlattığını göre; arkadaşlarıyla birlikte sürekli içeri girmek için çabaladıkları bir gün, mekâna gelen Kenan İmirzalıoğlu, kapıdaki durumu fark etti.

OLAYA EL ATTI
Binici, mekân sahibinin İmirzalıoğlu'na, "Abi bunlar dansçı kızlar, hem yaşları küçük hem de bir şey içmiyorlar." dediğini belirtti.

Binici, devamında yaşananları şöyle aktardı, "Kenan abi de bunun üzerine; 'Sen bu kızları içeri alacaksın. Su içseler de, gazoz içseler de sen içki parası diye yaz' dedi. Biz bir sene boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik. Bütün konserleri seyrettik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi."

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