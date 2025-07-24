Türk Elon Musk IShowSpeed ile Nişantaşı’nda buluştu: Canlı yayını 42 milyon kişi izledi

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun son programına, sosyal medya fenomeni Fatih Yakıcı konuk oldu. Elon Musk'a benzerliğiyle dikkat çeken ve "Türk Elon Musk" olarak tanınan başarılı fenomen, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve canlı yayını 42 milyon kişi tarafından izlenen 'IShowSpeed' ile tanışma hikayesini anlattı.

Yakıcı, "Speed bana günler öncesinden yazmıştı, ben de çok şaşırdım. Kendisiyle ilk kez Nişantaşı'nda kaldığı otelde tanıştık. Benimle beraber CZN Burak'a da yazmış, sadece ikimiz vardık." şeklinde konuştu.

Amerikalı fenomen Speed, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi gezmişti.