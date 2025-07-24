Otomotiv yan sanayi ihracatı 7,7 milyar dolara yükseldi: Almanya zirvede

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde 202 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi. Bu yılın ilk 6 ayında 19 milyar 985 milyon 534 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 38,4'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyar 233 milyon 155 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,17 artışla 7 milyar 679 milyon 202 bin dolara ulaştı. Almanya 1,6 milyar dolarlık yan sanayi ihracatıyla ilk sırada yer aldı.