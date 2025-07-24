Melisa Aslı Pamuk’tan takipçilerini duygulandıran aile paylaşımı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti. Çift 29 Ocak tarihinde de ilk defa anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sosyal medyada aktif olan Pamuk, eşi ve oğlu ile yeni karelerini yayınladı. Günlük hayatından bir kesit sunan oyuncu, ailesiyle geçirdiği o anları takipçileriyle paylaştı. Pamuk, paylaşımına; "Hayatımın küçük bir kesiti." notunu düştü. Pamuk'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.