Hayal Köseoğlu’ndan yazın dikkat çeken icadı: Telefon şemsiyesi

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, önceki gün mesleğiyle değil bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Köseoğlu'nun, ticarete atıldığı ortaya çıktı. Yazın güneşten korunmak amacıyla kullanılabilecek 'telefon şemsiyesi' isimli bir ürünün markasını kurdu ve bu ürünün tanıtımını da bizzat kendisi yaptı.

Denizde, elinde telefon şemsiyesi taktığı telefonu, üstünde bikinisiyle poz veren Köseoğlu'nun 'icadı' sosyal medyada gündem oldu. Köseoğlu'nun icadına, "İşte bunlar hep başımıza güneş geçtiği için oluyor.", "Hemen alalım telefonlar yanmasın.", "Binlerce satmazsa bir şey bilmiyorum." ve "Bir bu eksikti." yorumları peş peşe geldi.