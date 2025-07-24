Bella Hadid Gazze’ye destek için İtalya’dan hareket eden yardım gemisini paylaştı

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, Gazze halkına verdiği desteklerle sık sık adından söz ettiriyor. Hadid, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'nin yanında durduğunu bir kez daha dile getirdi. Hadid, İsrail ablukası altında kalan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket eden Handala gemisini paylaştı.

Handala (AA)

DİRENİŞ GÖSTERİYOR!

Hadid yaptığı bu paylaşımına, "Handala İtalya'dan Gazze'ye doğru yelken açtı." notunu ekledi.

Dünyaca ünlü mode ldaha önce Filistin'e destek amacıyla Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin, Filistinlilere aittir." yazan bir el resmi paylaşmıştı. Yaptığı paylaşımda Filistin'in Filistin halkına ait olduğunu vurgulayan Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak." ifadelerine yer vermişti.