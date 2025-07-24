PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Arda Turan’dan 60 bin euro’luk imza hediyesi: ‘Başkanların saati’

Arda Turan, Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla 60 bin Euro’ya saat satın aldı. Lüks saat tutkunu olan Arda, yeni saatini ilk kez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında taktı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Temmuz 2025
Arda Turan’dan 60 bin euro’luk imza hediyesi: ‘Başkanların saati’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu akşam, İstanbul'da, Avrupa Ligi ön eleme maçı için Beşiktaş ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, yeni takımıyla birlikte yeni bir saatinin olduğunu öğrendim. Eyüpspor'dan Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'e transfer olan Arda, 10 Temmuz'da ilk resmi maçına çıktı ve yeni saatini ilk o maçta taktı. Önce Arda'nın bu yeni saatiyle ilgili biraz bilgi vereyim. 10 baget kesim pırlantaya sahip meteorit kadranıyla dikkat çeken ve 'Başkanların Saati' olarak anılan beyaz altın saatin fiyatı 60 bin Euro (Tabii bulabilirseniz...)

LÜKS saat sektöründe, Arda'nın en az 30 adet çok özel saati olduğu konuşuluyor (Takvim.com.tr)LÜKS saat sektöründe, Arda'nın en az 30 adet çok özel saati olduğu konuşuluyor (Takvim.com.tr)

Shakhtar Donetsk'ten yılda 2 milyon Euro alacak olan Arda, ilk maaşıyla kendisine 60 bin Euro'luk bir hediye almış anlaşılan. Aslında bu saat Arda'nın ucuz saatlerinden biri! Çünkü ciddi bir saat koleksiyonu olan Arda'nın, nadir bulunan bir saati var ki, fiyatı 1 milyon 200 bin Euro.

Paul Newman'ın taktığı ve onun adıyla anılan bu saat, sadece 1960 ile 1970 yılları arasında üretildi ve o yüzden çok nadir bulunuyor. Arda, futbol dünyasında en değerli saat koleksiyonuna sahip isimler arasında da en üst sıralarda yer alıyor.

Arda'nın bilinen en değerli saati bu. Sadece 150 tane üretilen saatin en büyük özelliği kadranında yer alan şehirler arasında Mekke'nin olması. Fiyatı ise 200 bin dolar civarında (Takvim.com.tr)Arda'nın bilinen en değerli saati bu. Sadece 150 tane üretilen saatin en büyük özelliği kadranında yer alan şehirler arasında Mekke'nin olması. Fiyatı ise 200 bin dolar civarında (Takvim.com.tr)

1 MİLYON EURO'LUK ATI TÜRKİYE İÇİN KOŞACAK

Geçen hafta sonu 2025 Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'ye temsil edecek binicilerin seçmesi vardı. 03 – 07 Eylül arasında, Belgrad'da yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil edecek binicilerden biri de Irmak Mermer oldu. Irmak, MB Rockmount Flamenko adlı atıyla bu başarıyı yakaladı.

Irmak Mermer (Takvim.com.tr)Irmak Mermer (Takvim.com.tr)

Irmak'ın Melisa Binicilik Kulübü sporcusu olduğunu ve atın sahibinin de Sevil Sabancı olduğunu öğrendim. Merhum Sakıp Sabancı'nın kızı olan Sevil Hanım, kızı Melisa'nın adını verdiği (Sabancı Tapan) kulübünün sporcusu olan Irmak'ın yarışması için aldığı MB Rockmount Flamenko adlı ata tam 1 milyon Euro ödediği kulağıma geldi. Irmak Mermer, Balkan Şampiyonası'nda da işte bu 1 milyon Euro'luk atla yarışacakmış.

KENDİSİ DE YARIŞIYOR

Sevil Sabancı da halen yarışmaya devam ediyor. Engel atlama yarışlarında daha çok 'Air Force One 19' adlı atına biniyor. Bu atın bugünkü değerinin ise 2 milyon Euro civarında olduğu söyleniyor. Sevil Sabancı'nın 15 civarında yarışan atı bulunuyor.

Sevil Sabancı (Takvim.com.tr)Sevil Sabancı (Takvim.com.tr)

Atların ve biniciliğin hayatında önemli bir yere sahip olduğu Sevil Sabancı, 2005 yılında hobisini işe çevirip binicilik kulübü kurdu.

Irmak Mermer başarısını, 1 milyon Euro'luk 8 yaşındaki İngiliz aygırıyla kutlarken ata büyük ilgi vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya’ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...