Arda Turan’dan 60 bin euro’luk imza hediyesi: ‘Başkanların saati’

Bu akşam, İstanbul'da, Avrupa Ligi ön eleme maçı için Beşiktaş ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, yeni takımıyla birlikte yeni bir saatinin olduğunu öğrendim. Eyüpspor'dan Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'e transfer olan Arda, 10 Temmuz'da ilk resmi maçına çıktı ve yeni saatini ilk o maçta taktı. Önce Arda'nın bu yeni saatiyle ilgili biraz bilgi vereyim. 10 baget kesim pırlantaya sahip meteorit kadranıyla dikkat çeken ve 'Başkanların Saati' olarak anılan beyaz altın saatin fiyatı 60 bin Euro (Tabii bulabilirseniz...)

LÜKS saat sektöründe, Arda'nın en az 30 adet çok özel saati olduğu konuşuluyor (Takvim.com.tr)

Shakhtar Donetsk'ten yılda 2 milyon Euro alacak olan Arda, ilk maaşıyla kendisine 60 bin Euro'luk bir hediye almış anlaşılan. Aslında bu saat Arda'nın ucuz saatlerinden biri! Çünkü ciddi bir saat koleksiyonu olan Arda'nın, nadir bulunan bir saati var ki, fiyatı 1 milyon 200 bin Euro.

Paul Newman'ın taktığı ve onun adıyla anılan bu saat, sadece 1960 ile 1970 yılları arasında üretildi ve o yüzden çok nadir bulunuyor. Arda, futbol dünyasında en değerli saat koleksiyonuna sahip isimler arasında da en üst sıralarda yer alıyor.

Arda'nın bilinen en değerli saati bu. Sadece 150 tane üretilen saatin en büyük özelliği kadranında yer alan şehirler arasında Mekke'nin olması. Fiyatı ise 200 bin dolar civarında (Takvim.com.tr)

1 MİLYON EURO'LUK ATI TÜRKİYE İÇİN KOŞACAK

Geçen hafta sonu 2025 Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'ye temsil edecek binicilerin seçmesi vardı. 03 – 07 Eylül arasında, Belgrad'da yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil edecek binicilerden biri de Irmak Mermer oldu. Irmak, MB Rockmount Flamenko adlı atıyla bu başarıyı yakaladı.

Irmak Mermer (Takvim.com.tr)

Irmak'ın Melisa Binicilik Kulübü sporcusu olduğunu ve atın sahibinin de Sevil Sabancı olduğunu öğrendim. Merhum Sakıp Sabancı'nın kızı olan Sevil Hanım, kızı Melisa'nın adını verdiği (Sabancı Tapan) kulübünün sporcusu olan Irmak'ın yarışması için aldığı MB Rockmount Flamenko adlı ata tam 1 milyon Euro ödediği kulağıma geldi. Irmak Mermer, Balkan Şampiyonası'nda da işte bu 1 milyon Euro'luk atla yarışacakmış.

KENDİSİ DE YARIŞIYOR

Sevil Sabancı da halen yarışmaya devam ediyor. Engel atlama yarışlarında daha çok 'Air Force One 19' adlı atına biniyor. Bu atın bugünkü değerinin ise 2 milyon Euro civarında olduğu söyleniyor. Sevil Sabancı'nın 15 civarında yarışan atı bulunuyor.

Sevil Sabancı (Takvim.com.tr)

Atların ve biniciliğin hayatında önemli bir yere sahip olduğu Sevil Sabancı, 2005 yılında hobisini işe çevirip binicilik kulübü kurdu.

Irmak Mermer başarısını, 1 milyon Euro'luk 8 yaşındaki İngiliz aygırıyla kutlarken ata büyük ilgi vardı.