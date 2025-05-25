Sosyetik Mine Kalpakçıoğlu oğlunun mezuniyet töreni için ABD’de!

Mine Kalpakçıoğlu, yıllar önce iş insanı Sezai Taşkent ile evlendi. Kaan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mutlulukları örnek gösterilen çift, bir süre sonra boşanmaya karar verdi.

Yıllar geçti. Oğulları Kaan ABD'deki üniversite eğitimini tamamladı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sezai Taşkent ve Mine Kalpaçıoğlu, oğullarının mezuniyet töreni için ABD'ye gitti.

Kaan Taşkent'in kep atma törenine babası Sezai Taşkent, annesi Mine Kalpakçıoğlu ile birlikte Mine Hanım'ın 15 yıllık hayat arkadaşı Mert İncekara da katıldı. Kaan Bey, mezuniyet sevincini ailesiyle birlikte kutladı. Kalpakçıoğlu oğluyla çektirdiği fotoğrafın altına ise şu satırları yazdı:

Topuklu ayakkabılarla ayaklarımın ucuna kalkıp sana sarılacağım günleri hayal bile edemezdim. Ama gel gör ki o günler geldiği gibi bir de mezun oldun! Zaman seninle ne hızlı geçiyor, hep geçsin böyle.