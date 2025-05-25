32 yıl sonra Türkiye’ye rock ziyafeti: Guns N’ Roses’tan kulise lahmacun isteği!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak tarihi Guns N' Roses konserine sayılı günler kala, dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı.

Haftalardır süren hummalı hazırlık süreci için dev 13 tırlık ekipman Türkiye'ye gelmek üzere. Sahne arkası kurulum ekibi için 350 kişilik teknik ekip çalışacak. Sadece sahne değil, günlerdir kulis detayları da en az konser kadar konuşuluyor.

Ekip üyelerinin Türk mutfağına olan ilgisi kulis isteklerinde de önemli bir yer edindi. Ünlü grubun kuliste hazır olarak istediği yemekler ise geleneksel Türk mutfağından imam bayıldı, lahmacun, kebap, içliköfte, zeytinyağlı sarma, hünkar beğendi ve baklava gibi Türk lezzetleri. Grup, 1993'teki efsane konserin ardından, 32 yıl sonra aynı stadyumda sahne alacak.