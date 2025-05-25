Ahmet Kural ile eşi Çağla Gizem Şahin’den ikinci çocuk müjdesi

Oyuncu Ahmet Kural, önceki akşam eşi Çağla Gizem Şahin ile bir davetteydi. Gecede çiftin bebek heyecanı da ortaya çıktı. Beş aylık hamile olduğu öğrenilen Şahin'in erkek çocuk beklediği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Ahmet Kural, "İnşallah ikinci çocuğum olacak. İlkinde de ikincisinde de çok ciddi heyecan duyuyorum. İnşallah erkek bir evladımız olacak. Baba olmak çok güzel bir gurur ve mutluluk" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Çağla Gizem Şahin ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Beş aylık oldu, çok mutlu ve heyecanlıyım. İlk oğlumuz erkek, ikincisinin de erkek olacağını öğrendiğimde başta biraz korktum ama çok heyecan ve mutluluk duyduğunuz için o düşünceden eser kalmıyor. Sağlıkla gelsin inşallah." Bu arada Şahin, aşermediğini ama bu aralar çok fazla erik yediğini söyledi.