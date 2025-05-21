Ünlü basketbolcu Cedi Osman 19 Mayıs paylaşımı yaptı Yunan kudurdu! Ebru Şahin’den eşine tam destek

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile evli olan Milli Basketbolcu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımına Yunan taraftarlar tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile evli olan Milli Basketbolcu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımına Yunan taraftarlar tepki gösterdi.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 19 Mayıs'ta X hesabından bir paylaşım yaptı. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye yazdı.
EBRU DA KAYITSIZ KALMADI
Yunan taraftarlar ise haddini aştı. Cedi Osman'a tehditler yağdırdı.
Cedi Osman'ın paylaşımı birçok Yunan sitesinde de haberleştirildi. Türk taraflar ise Cedi Osman'a sahip çıkıp hadsiz yorumları eleştirdi. "Helal olsun Cedi'' "Cedi yalnız değilsin" diye mesajlar attı.
Milli basketbolcuya en büyük destek ise eşi Ebru Şahin'den geldi. Şahin de eşinin fotoğraflarını paşlayıp ona destek verdi.