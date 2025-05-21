Ünlü basketbolcu Cedi Osman 19 Mayıs paylaşımı yaptı Yunan kudurdu! Ebru Şahin’den eşine tam destek

Ebru Şahin ve Cedi Osman. (Instagram)

Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 19 Mayıs'ta X hesabından bir paylaşım yaptı. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye yazdı.