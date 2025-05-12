Anne-kız aynı notalarda buluştu!

Türk pop müziğinin genç ve parlayan yıldızı Hande Ünsal, merakla beklenen ilk albümü Halim'i lansmanla tanıttı. Müzik dünyasının birçok önemli ismi, Hande'yi yalnız bırakmadı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı yıllardır kamuoyunun "küs" olarak yorumladığı bir ilişkiye dair tüm söylentileri yerle bir eden o sahneydi.



Evet, Hande Ünsal ve annesi Niran Ünsal, yıllar sonra ilk kez aynı sahnedeydi. Birlikte söyledikleri şarkıyla hem nostalji hem de duygu dolu bir an yaşattılar. Kimilerine göre araları açıktı, kimilerine göreyse görüşmüyorlardı bile. Ama müzik, tüm bu söylentilere tek bir sahneyle yanıt verdi. Anne ve kız, aynı mikrofonda aynı notalarda buluşarak, aslında hep orada olan ama dile gelmeyen bağlarını bizlerle paylaştılar.

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