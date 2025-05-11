Hande Soral’dan kardeşi Bensu Soral’a mesaj var!

Hande Soral, önceki gün Rami'de bir etkinliğe katıldı. Ailesinden bahseden Soral, oğlu Ali'nin bakımını eşi İsmail Demirci'nin üstlendiğini belirtti. Kime benzediği sorusuna ise Soral, "Şimdilik dayısına benziyor ama huyları çok karışık hepimizden bir şeyler taşıyor" yanıtını verdi.



Anneler Günü planlarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Bensu'nun evinde kahvaltı yapacağız. İsmail mutlaka bir sürpriz düşünmüştür" ifadelerini kullandı. Teyze olma konusuna da değinen güzel oyuncu, "İstemez olur muyum, Bensu'nun bir çocuğu olsun çok isterim. Ama kimse kimseye çocuk yapın demesin" diyerek yanıt verdi.

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