Yasemin Özilhan’ın güzellik uğruna yaptığı işlem duyanları şoke etti!

Lüks yaşantısı ve değişimiyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek sosyeteye girmişti. Ünlü isim evlendikten sonra ekranları da bıraktı. Özilhan şimdi de güzelliği uğruna -90 derece kabine girdi.



Özilhan, -90 derecelik kriyoterapi (soğuk terapi) uygulamasına girdiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Sosyetik güzelin bu paylaşımında sonra bazı sosyal medya kullanıcıları, "Yok artık bunu yapmana da gerek yok" şeklinde yorumlarda bulundu. Son dönemlerde Hollywood yıldızlarının da başvurduğu kriyoterapi (soğuk terapi), vücudu aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakarak hücre yenilenmesini destekliyor.

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