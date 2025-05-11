Anneler Günü’ne özel davette şıklık yarışı!

Begüm Kıroğlu ve bir marka bu sene Anneler Günü'nde özel bir iş birliği ile bir çanta aksesuarı tasarladı. Tasarlanan bu aksesuar, hem Anneler Günü'nü kutlamak hem de iş birliğini duyurmak için Füsun Kuran, Maya Portakal Bitargil, Sibel Karakaşlı, Melda Kosif, Aslı Cüreklibatır, Ayşegül Kodal, Didem Bağrıaçık, Sera İrvül ve Nora Kalpakçıoğlu gibi cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla Zincirlikuyu'da gerçekleşen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Davette sosyetik güzeller adeta şıklık yarışına girdi.

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