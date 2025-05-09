Görsel yolculuk! Burcu Ünlü’nün Işık ve Karanlık sergisi sanatseverlerden tam not aldı

Sanatçı Burcu Ünlü'nün "Işık ve Karanlık" adlı ikinci kişisel sergisi, 7-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul'un en özel mekânlarından biri olan Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerin ziyaretine açılıyor.

Küratörlüğünü Yeşim Emanetoğlu'nun üstlendiği sergi, izleyiciyi ışık ve karanlık arasındaki büyüleyici dengeyi sorgulamaya davet ediyor. "Işığın en parlak hali, karanlığın en derininde saklıdır" ilkesinden yola çıkan Ünlü, resimleri aracılığıyla insanın içinde olan ışığını yansıtmayı ve çoğaltmayı amaçladığını belirtti.

Serginin açılışı ise geçtiğimiz akşam, sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.