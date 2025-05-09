Bu sözler kavga çıkarır! Rabia Soytürk’ün rol arkadaşı Caner Topçu hakkındaki açıklaması gündem oldu

Rabia Soytürk, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Oynadığı başarılı rollerle dikkat çeken Soytürk'e en kötü partnerinin kim olduğu soruldu.

Soytürk "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre'yi de İsmail'i de Burak'ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim" ifadelerini kullandı. Soytürk, muhabirin "Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir" sözleri üzerine "Kötülük olarak bilemem ama hazzetmediğim biri" dedi.

Ünlü isim, "Caner Topçu'dan mı söz ediyoruz?" sorusuna ise "Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğim insanları söylerken çekinmiyorsam sevmediğim insanları söylerken de çekinmiyorum" diyerek sert açıklamalar da bulundu.