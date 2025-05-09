Sadakat sergisi kapılarını açtı! Gazze temalı sergi 17 Mayıs’a kadar ziyarete açık

Filistin'in kurtuluş mücadelesine destek olmak için ebru, minyatür, tezhip ve hüsnü hat sanatlarının seçkin örneklerinin yer aldığı Sadakat sergisi sanatseverlerle buluştu.

Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki açılışa bürokrasi, akademi ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Büyük ilgi çeken ve küratörlüğünü Meryem Veli'nin yaptığı sergiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İbn Haldun Üniversitesi rektörü Prof. Atilla Arkan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz yer aldı.