Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti minik bebeklerini ilk kez gösterdi: Annesinin kopyası denildi!

Uzun zamandır aşk yaşayan Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlenmişlerdi. Evlenen çiftten kısa bir süre sonra ise hamilelik haberi gelmişti. 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak tarihinde anne oldu. Y Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini "En güzel doğum günü hediyesi" sözleriyle duyurmuştu. Bebeğin yüzünü göstermeyen Pamuk, oğlunun adının Mylan olduğunu açıklamıştı.



ANNESİNİN KOPYASI

Mylan'ın 3 aylık olduğunu duyuran ünlü oyuncu, bebeğinin yüzünü ilk kez maçta gösterdi. Yazıcı, kariyerini sürdürdüğü Yunanistan'ın köklü futbol kulübü Olympiakos ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Yazıcı, büyük başarıya imza attığı bu özel gecede hem eşi Melisa Aslı Pamuk hem de oğulları Mylan ile birlikte kupayı kaldırarak ailece tarihi bir an yaşadı. Mutlu aile pozunun yanı sıra, oğlunu kucağında tuttuğu pozda yüzü apaçık belli olan Mylan, annesine benzetildi. Çiftin aile saadeti ve şampiyonluk coşkusu, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

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