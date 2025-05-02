Devrim Özkan’ın eski aşkı Lucas Torreira rotayı Fransız güzele kırdı!

Galatasaraylı Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla sık sık gündem olmuştu. Evlilik haberi beklenen çift, geçen aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı.

Özkan ile yollarını ayıran Lucas Torreira ilerleyen günlerde bir kez daha aşk haberleriyle gündeme gelmişti. Yıldız futbolcu Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ancak German iddiaları yalanlamıştı.

PANİK YAPTILAR!

Ünlü futbolcu, önceki gün Nişantaşı'nda Fransız modacı Essin Baris ile kameralara yansıdı. Bir restoranda yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı.

Çift, basın mensuplarını görünce birbirinden uzaklaştı. Kameralara gergin tavırlar sergileyen Torreira, önceki neşesinden bir hayli uzaktı. Baris ise objektiflere tebessüm etti.