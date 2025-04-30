Ödül gecesinde yıldızlar geçidi!

Türkiye'nin müzik ve medya alanındaki en önemli ödül törenlerinden biri olan Müzikonair Ödülleri, bu yıl 7. kez düzenlendi. Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Yılmaz Morgül, Hayko Cepkin, Semiramis Pekkan ve Erkan Petekkaya başta olmak üzere pek çok ünlü isim ödülüne layık görüldü.



Kırmızı halıda adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Kokteyl ile tanışma etkinliği, ödül töreniyle devam etti. Gecenin sunuculuğunu Sevtap Gül ve Ceyhun Yılmaz üstlendi. Sanat ve medya dünyasının önemli temsilcileri, gecede bir araya geldi.



Ebru Yaşar, 'Yılın Kadın Sanatçısı' ve Siyam ile yaptığı 'Yoksun' ile de 'En İyi Düet' ödülünü aldı. Törene oğlu Cem Cano ile birlikte katılan Erkan Petekkaya, "Yeni bir jön mü geliyor?" sorusu karşısında, "Estağfurullah" diyerek güldü. Kenan Doğulu ve Semiramis Pekkan, gecede bol bol sohbet etti.

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