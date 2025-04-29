SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Süperstar Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Elektrikli otomobiliyle havasını atacak

Süperstar Ajda Pekkan, paraya kıydı. İddiaya göre, kendisine 4 milyon lira değerinde elektrikli bir otomobil aldı. Yeni aracıyla yolların tozunu attıracak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Süperstar Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Elektrikli otomobiliyle havasını atacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, bu kez otomobil tercihiyle gündeme geldi. Suv modelinde elektrikli bir otomobil aldı. Geçen hafta direksiyona geçen ve yanına yardımcısını da alan Pekkan, yolların tozunu attı.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

Sahne başına aldığı 8.5 milyon lirayla listenin en başında olan Süperstar, aldığı bu araçla garajına bir yenisini daha ekledi. Elektrikli ve benzinli hibrit sistemiyle çevreci özellikler sunan araç, şık tasarımı ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ajda Pekkan'ın yeni aracının fiyatının ise yaklaşık 4 milyon değerinde olduğu iddia edildi. Süper Star'ı yeni elektrikli aracıyla görenler ise, "Ajda Pekkan doğallıktan yana" esprilerini patlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN