Süperstar Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Elektrikli otomobiliyle havasını atacak

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, bu kez otomobil tercihiyle gündeme geldi. Suv modelinde elektrikli bir otomobil aldı. Geçen hafta direksiyona geçen ve yanına yardımcısını da alan Pekkan, yolların tozunu attı.

(Takvim.com.tr) Sahne başına aldığı 8.5 milyon lirayla listenin en başında olan Süperstar, aldığı bu araçla garajına bir yenisini daha ekledi. Elektrikli ve benzinli hibrit sistemiyle çevreci özellikler sunan araç, şık tasarımı ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor.