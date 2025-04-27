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Dolandırıcıların kurbanı olan Devrim Özkan soluğu mahkemede aldı! Güzel oyuncuya sevenlerinden destek yağdı!

Devrim Özkan, dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Sosyal medyadan herkesi uyaran Özkan, adını kullanıp yakın çevresinden taleplerde bulunan uyanıklara hukuki savaş açtı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
Dolandırıcıların kurbanı olan Devrim Özkan soluğu mahkemede aldı! Güzel oyuncuya sevenlerinden destek yağdı!

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Son dönemde kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Devrim Özkan, bu kez dolandırıcılarla mücadele ediyor. Lucas Torreira ile beklenen evlilik yerine sürpriz bir ayrılık yaşayan, ardından basketbolcu Luka Brajkovic ile adı anılan Özkan, şimdi de sosyal medya üzerinden ismini kullanarak çevresini rahatsız eden kişilere karşı hukuk savaşına başladı.

"İTİBAR ETMEYİN"
26 yaşındaki Devrim Özkan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim."

Özkan'ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken hayranları da başarılı oyuncuya destek mesajları yağdırdı.Oyuncunun kararlı tutumu, adının kötü niyetli girişimlerde kullanılmasına karşı net bir duruş sergilediğini bir kez daha göstermiş oldu.

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