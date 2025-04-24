İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar çiftinin evlilikleri çıtırdıyor mu?

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ekim ayında evlilik kararı alan çift, 28 Ekim 2024'te evlenmişlerdi. Geçtiğimiz haftalarda İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın bebek beklediği öğrenilmişti.



Helvacıoğlu, 3 aylık hamileydi. Mutluluk haberleriyle gündem olan çiftten şoke eden bir olay geldi. Çift, Instagram hesaplarından bir anda birbirlerini takipten çıktı. Ayrılacaklar iddiası ortaya atılan Helvacıoğlu ve Kaspar, dakikalar sonra tekrar birbirlerini takip etmeye başladı. Bir anda magazin gündeminde yer alan bu olay sonrası ikiliden henüz açıklama gelmedi.

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