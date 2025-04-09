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Pınar Deniz ekranlara ara veriyor: Bebeğini kendi büyütecek!

İlk kez anne olan Pınar Deniz, çocuğuna kendi bakmaya karar verdi. 2 yıl ekranlara ara verecek olan Deniz, oğlu ‘Fikret Hakan’ı büyüttükten sonra dizi ve filmlerde rol almaya başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Pınar Deniz ekranlara ara veriyor: Bebeğini kendi büyütecek!

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17 Eylül 2024 tarihinde Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, ilk bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti bebeklerine 'Fikret Hakan' ismini vermişti. Yıldırım'ın oğluna babasının adını verdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Pınar Deniz hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti (Takvim.com.tr)Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti (Takvim.com.tr)

BAKICI İSTEMİYOR!
Güzel oyuncu, bebeğiyle kendisi ilgilenmek için setlere bir süre ara vereceği konuşuluyor. Pınar Deniz'in bakıcı ya da yardımcı istemediği, onun yerine oğlu Fikret Hakan'ı kendisinin büyütmeyi tercih edeceği söyleniyor. Ünlü oyuncunun film ve dizilere en az 2 yıl ara vereceği de söylenenler arasında yerini alırken, ünlü oyuncunun böyle bir karar vermesi durumunda hatrı sayılır bir parayı da elinin tersiyle iteceği düşünülüyor. Ortalama bir diziden bölüm başı 500 bin TL kazanan Deniz, 2 yılda cebine koyacağı yüklü meblağdan çocuğu için vazgeçecek gibi duruyor.

OĞLUNU KENDİSİ BÜYÜTECEK!
Deniz, dünyaya gelen oğlu için güzel bir gelecek hazırlamayı planlıyor. Güzel oyuncunun bu konudaki en büyük destekçisi Kaan Yıldırım olacak.

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