Bakanlık’tan dev organizasyon: 20 ilde yıldızlar geçidi!

Her yıl milyonlarca vatandaşı ağırlayan Kültür Yolu Festivalleri ile geçen sene, 16 şehirde 144 gün süren 6 bin 700 etkinliğe imza atıldı. 2025 yılında çıtayı biraz daha yükselten Kültür ve Turizm Bakanlığı, dev organizasyona 4 ili daha dahil etti.



Yarın Adana'da başlayacak olan festivaller bu yıl sırasıyla Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Kayseri, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Malatya, Diyarbakır, Mardin, İzmir ve Antalya'da düzenlenecek. 219 günlük süreç, 9 Kasım'da tamamlanacak.



BÜYÜK ŞÖLEN

Bu sene festivallerin ilk durağı olan Adana'daki ücretsiz konserlerin takvimi de netleşti. Büyük şölen, 5 Nisan'da Oğuzhan Koç konseri ile başlayacak. 6 Nisan'da Sefo, 7 Nisan'da Sakiler, 8 Nisan'da ise Alişan hayranlarıyla buluşacak. Merkez Park'taki konserler, 9 Nisan'da Serkan Kaya, 10 Nisan'da Emre Aydın ile devam edecek. Bayhan ise 11 Nisan'da sahne alacak. Ücretsiz konserler, 12 Nisan'da Merve Özbey ve 13 Nisan'da Kıraç ile tamamlanacak.

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