Demet Özdemir yeni aşkını ilan etti: İkiliden mutluluk pozu geldi!

Oğuzhan Koç ile kısa süreli bir evlilik geçiren Demet Özdemir, ardından özel yaşamını daha sakin ve gözlerden uzak tutmaya karar vermişti. Ancak, son zamanlarda Özdemir'in hayatında yeni bir beyefendi olduğu ve aşk yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı.



MUTLULUĞUN RESMİ!

Demet Özdemir, iş insanı Metin Güneş'in oğlu ve modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddialarını ilk kez doğruladı. Özdemir, yeni sevgilisiyle birlikte objektiflere poz vererek, ilişkisini gözler önüne serdi. Özel hayatındaki bu mutlu gelişmeyi hayranlarıyla paylaşan Özdemir, fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özdemir ve Güneş'in geçtiğimiz yaz Amerika'da tatil yaptığı öne sürülmüştü. Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.