Pınar Deniz ve oyuncu eşi Kaan Yıldırım’dan mutlu haber geldi!

Aşk yaşamaya başladıkları andan itibaren eleştirilerin odağında kalan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz 17 Eylül'de "bu ikiliden olmaz" diyen herkesi yanıltmış, "sonsuza dek evet" demişti. Düğünden hemen önce ise bebek haberleri çıkmıştı. Roma'daki sade düğünden hemen sonra da Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan doğrulama gelmişti.



ANNE OLDU

Hamileliği saklamayan fakat kabuklarına çekilen ikili, bir erkek bebek beklediklerini beraber verdikleri röportajda duyurmuşlardı. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım bebek geçtiğimiz gün öğle saatlerinde aramıza katıldı.



Çift Maslak'ta özel bir hastanede minik yavrularına kavuştu. Hem bebeğin hem de Pınar Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaan Yıldırım'ın hastanede çok neşeli olduğu görüldü. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aileleri de hastaneye koştu.

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