Nükhet Duru’dan oğlu hakkında samimi açıklamalar!

Nükhet Duru, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Duru, ailesi hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı bir röportajında, "Oğlumla ilgili çok konuşmuyorum. Hayat boyu onu medyadan sakladım. Onun benim şöhretimi taşıması gerekmiyor çünkü" demişti.



Anneliği hakkında konuşan Duru, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" dedi. Duru, eski eşinin çocukları Marc ve Alexandra ile ilişkisinden de bahsederek şunları söyledi; "Ben Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Onları canım kadar sevdim, bugün hala çok iyi anlaşıyorum." Duru'nun oğlu Cem ilk kez geçtiğimiz sene görüntü vermişti.

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