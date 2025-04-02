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Etiler'de çapkınlık gecesi! Sinan Akçıl fena yakalandı: Sadece arkadaşız dedi açık kapı bıraktı!

Sinan Akçıl, spor spikeri Sedef Bekiroğlu ile fena yakalandı. “Arkadaşım” diyerek toparlamaya çalışan Akçıl, bir yandan da açık kapı bıraktı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
Etiler’de çapkınlık gecesi! Sinan Akçıl fena yakalandı: Sadece arkadaşız dedi açık kapı bıraktı!

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Çapkın şarkıcı Sinan Akçıl, iki kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı'dan sonra aşk hayatında bir türlü istediğini bulamamıştı. Yakışıklı sanatçı, geçtiğimiz gün Etiler'de spor spikeri Sedef Bekiroğlu ile objektiflere yakalandı.

Sinan Akçıl, spor spikeri Sedef Bekiroğlu ile objektiflere yakalandı. (Takvim Gazetesi)Sinan Akçıl, spor spikeri Sedef Bekiroğlu ile objektiflere yakalandı. (Takvim Gazetesi)

Gazetecileri görünce bir hayli şaşıran Akçıl ve Bekiroğlu, ne yapacaklarını bilemedi. Bekiroğlu oradan uzaklaşmaya çalışırken Akçıl ise durumu toparlamak için basın mensupları ile sohbet etti.

Gazetecileri görünce bir hayli şaşıran Akçıl ve Bekiroğlu, ne yapacaklarını bilemedi. (Takvim Gazetesi)Gazetecileri görünce bir hayli şaşıran Akçıl ve Bekiroğlu, ne yapacaklarını bilemedi. (Takvim Gazetesi)

İMALI SÖZLER!
Gece karanlığında gözlükleriyle röportaj veren Akçıl, "Gece gece güneş gözlüğü ile gördünüz beni... Düet hazırlığımız var, yeni çalışmalarımız gelecek" dedi. Aşk soruları karşısında ise Akçıl, "Sedef benim arkadaşım... Aşk hayatımda belki vardır bir şeyler ama siz yakalayamıyorsunuz" diyerek hayatında birinin olduğunu ima etti. Akçıl, durumu anlatmaya çalışırken Bekiroğlu konuşmak istemedi.

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