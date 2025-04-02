Etiler’de çapkınlık gecesi! Sinan Akçıl fena yakalandı: Sadece arkadaşız dedi açık kapı bıraktı!

Çapkın şarkıcı Sinan Akçıl, iki kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı'dan sonra aşk hayatında bir türlü istediğini bulamamıştı. Yakışıklı sanatçı, geçtiğimiz gün Etiler'de spor spikeri Sedef Bekiroğlu ile objektiflere yakalandı.
Çapkın şarkıcı Sinan Akçıl, iki kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı'dan sonra aşk hayatında bir türlü istediğini bulamamıştı. Yakışıklı sanatçı, geçtiğimiz gün Etiler'de spor spikeri Sedef Bekiroğlu ile objektiflere yakalandı.
Gazetecileri görünce bir hayli şaşıran Akçıl ve Bekiroğlu, ne yapacaklarını bilemedi. Bekiroğlu oradan uzaklaşmaya çalışırken Akçıl ise durumu toparlamak için basın mensupları ile sohbet etti.
İMALI SÖZLER!
Gece karanlığında gözlükleriyle röportaj veren Akçıl, "Gece gece güneş gözlüğü ile gördünüz beni... Düet hazırlığımız var, yeni çalışmalarımız gelecek" dedi. Aşk soruları karşısında ise Akçıl, "Sedef benim arkadaşım... Aşk hayatımda belki vardır bir şeyler ama siz yakalayamıyorsunuz" diyerek hayatında birinin olduğunu ima etti. Akçıl, durumu anlatmaya çalışırken Bekiroğlu konuşmak istemedi.