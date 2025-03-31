Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi! Sosyal medyada gündem oldu

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu küçük yaşından uslu durmuyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Talu, yeniden gündeme geldi.
Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu küçük yaşından uslu durmuyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Talu, yeniden gündeme geldi.
Talu, bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayınladı.
"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda..." diyen Talu, söyledikleri adeta herkesi şoke etti.
YAŞLI TERCİH EDİYORUM
Talu, "Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride... Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar" ifadelerini kullandı.