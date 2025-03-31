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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi! Sosyal medyada gündem oldu

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve sevgilisi olmak isteyenlerden CV istediği paylaşımları sosyal medyayı salladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Mart 2025
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi! Sosyal medyada gündem oldu

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Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu küçük yaşından uslu durmuyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Talu, yeniden gündeme geldi.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Talu, bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayınladı.

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda..." diyen Talu, söyledikleri adeta herkesi şoke etti.

Derin Talu, annesinin ününü gölgede bırakacak gibi duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Derin Talu, annesinin ününü gölgede bırakacak gibi duruyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

YAŞLI TERCİH EDİYORUM
Talu, "Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride... Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar" ifadelerini kullandı.

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