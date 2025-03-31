Sık sık sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil konuştu: Yürümekte zorlanıyorum

Seren Serengil, bacağındaki dolaşım problemi nedeniyle geçenlerde zorlu bir ameliyat geçirdiğini ve uzun zaman sonra dışarıya çıktığını söyledi.

Sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim, korktuğu için ameliyattan kaçtığını ancak sonunda bıçak altına yattığını anlatıp, "Uzun zaman sonra sokağa çıktım. Hala çok bitkinim... Yürümekte de zorluk çekiyorum. Bacağımdaki kapakçıklar çalışmadığından dolayı bir operasyon geçirdim. Dört sene erteledim, toplar damarda da sorun çıktı. Bacağımı açtılar, büyük bir ameliyat geçirdim. İhmal etmemek lazım" diye konuştu.